Havan não encerrará atividades, leia nota

A Havan esclarece em nota que

as informações que circulam nas redes sociais de que pretende encerrar as atividades são mentirosas.

A empresa tem uma loja grande em Santa Bárbara d’Oeste bem na divisa com Americana. A unidade da megaloja Havan, em Sumaré, foi invadida por bandidos. A quadrilha levou eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. A loja foi inaugurada em 2019.

A polícia chegou a perseguir um dos bandidos que entregou um comparsa, vigilante do local. Os outros integrantes fugiram.

Os produtos foram recuperados.

Empresário Luciano Hang emite nota

“Durante a campanha eleitoral, fiz doações ao candidato que eu mais me identificava em termos de propostas e de luta por um país melhor. Aliás, em 2018, quando me tornei ativista político, foi exatamente isso que fiz: analisei todos os candidatos para escolher qual se encaixava mais naquilo que eu acreditava e queria para o Brasil.”

Ex-presidente Bolsonaro, ainda nos EUA, mudou perfis



Após 13 dias do final do mandato como chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) alterou sua biografia nas redes sociais para “38° Presidente da República Federativa do Brasil”. Antes, ele se apresentava nas plataformas como “Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento