A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) vêm a público reafirmar sua confiança nas instituições democráticas e repudiar as cenas ocorridas nesse domingo, 8 de janeiro, quando manifestantes promoveram atos de vandalismo em Brasília. A depredação das sedes dos Três Poderes da República atenta contra instituições do Estado Democrático de Direito, que devem ser protegidas.

As instituições devem funcionar normalmente e priorizar o enfrentamento do desafio maior de promover o desenvolvimento, gerar empregos e garantir a tranquilidade e justiça social para todos os brasileiros.

A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) manifesta profundo repúdio em relação à invasão dos prédios públicos. Somente com democracia forte incentivaremos a livre iniciativa e o desenvolvimento da economia nacional.

Alfredo Cotait Neto

Presidente