'Harness' fantasia hit do carnaval 2023

Harness. Já ouviu falar? O carnaval de 2023 já chegou com os blocos pré-folia desfilando em cidades de todo o país. Os hits musicais já embalam as playlists dos eventos e as fantasias dominam as ruas após dois anos sem folia. E, neste ano, o harness, peça fetichista comumente usada para práticas de bondage e BDSM, está em alta e se tornou a fantasia mais frequente nas ruas durante a festa. Com uma grande influência da cultura pop, o item, que é sim, fetichista, também está ganhando espaço nas ruas como expressão cultural, principalmente a oriental que está em alta no Brasil com a explosão de bandas de K-POP e a Otaku (fã de anime, mangá ou romances gráficos e videogames japoneses). “Estamos vivendo numa geração Otaku e k-popper muito forte no Brasil e isso se mostra nas ruas quando diversos jovens que decidem curtir os blocos, usam os harness, produtos fetichistas como fantasia. É um movimento que não estamos acostumados a acompanhar, principalmente numa festa tão tradicionalmente brasileira como o carnaval, é uma mudança de gerações”, comenta Heloisa Etelvina, cofundadora da pantynova. LEIA+ Mulher Melão faz ensaio focado no fetiche De acordo com o Censo do Sexo da pantynova, os fetiches mais comuns entre os pesquisados e 51% das pessoas afirmaram ter o sexo a três como principal fantasia sexual. BDSM (bondage, disciplina, dominação-submissão e sado-masoquismo) vem em seguida, junto de fazer sexo em público! Depois citam chuva dourada (ou golden shower), o cross dressing e o fetiche por pés. Entre os heterossexuais, o sexo a três é o campeão dos fetiches, seguido por sexo anal e sexo em público. Para os bissexuais, o sexo a três também desperta os maiores desejos, seguido por BDSM e sexo em público. Entre os homossexuais, o sexo a três também é o campeão entre os fetiches, junto com BDSM e Voyerismo. Os pansexuais também querem experiências a três, BDSM e sexo em público. E no marketplace da pantynova, os foliões (e fetichistas) podem encontrar diversos modelos de harness que podem ser usados em qualquer ocasião. Confira os modelos: HARNESS DRK LOVE Custa? R$ 262,80 HARNESS ROSE DREAM Custa? R$ 262,80 Sobre a pantynova A Pantynova, scale-up pioneira no mercado de bem-estar sexual brasileiro, nasceu em 2018 com o objetivo de contribuir na descoberta da sexualidade de forma natural, leve e divertida. Fundada e gerenciada apenas por pessoas LGBTQIAP+, a empresa – que desenvolve produtos próprios, entre eles 15 vibradores e uma linha de lubrificantes veganos – foi selecionada para aceleração pela Endeavor em 2021.

Inspirações de looks: 5 influencers do Tik Tok para você conhecer

Se antes eram as revistas que ditavam as tendências, hoje em dia, a moda está no Tik Tok.

O aplicativo que caiu no gosto da geração Z possibilitou que pessoas comuns passassem a compartilhar suas dicas e seus cotidianos de forma rápida, enquanto os espectadores podem colocar em prática no mesmo momento.

No mercado da moda, isso é traduzido em duas palavras: proximidade e rapidez. Proximidade porque a trend do momento é o ‘Get Ready With Me’, que mostra as pessoas e suas vulnerabilidades escolhendo os looks para eventos como dates, churrascos com a família e outros. E rapidez porque a internet está cada vez mais imediatista: o usuário vê o look e já acessa o site da loja para comprar.

Filipe Malczewski – Cozy urban style

Foto: reprodução Instagram @malczewsk