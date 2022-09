A harmonização facial pode ser definida como o conjunto de alguns procedimentos estéticos combinados com a intenção de melhorar a harmonia do rosto. Esses procedimentos vêm se popularizando cada vez ao redor do mundo e, incialmente, foram aderidos pelas mulheres. No entanto, os homens também cada vez buscam melhorar a aparência e a harmonização facial masculina vem ganhando cada vez mais força. Essa força, é claro, vem sendo puxada pelas celebridades que aderiram e mostraram seus resultados nas redes sociais. No Brasil, personalidades como Wesley Safadão e Nelson Rubens já postaram o seu “antes e depois”.

O cirurgião-dentista dentista Dr. Ajuz falou um pouco sobre os procedimentos estéticos que envolvem a chamada harmonização facial e se há diferença entre realizá-los em mulheres e homens.

Primeiramente, para o profissional de saúde, é necessário realizar um planejamento para que as indicações de procedimento estejam de acordo com o resultado desejado.

“O primeiro passo para o homem que quer realçar sua beleza é procurar um profissional de renome e experiência. Não adianta encontrar um profissional qualquer, afinal, estamos falando do rosto de uma pessoa”, afirmou.

Segundo Dr. Ajuz, nos homens, o objetivo é realçar as características do rosto masculino é de forma alguma deixar os traços do homens distoantes.

Conforme o dentista, os procedimentos estéticos em homens são realizados de maneira diferente dos das mulheres.

“Geralmente, nos homens, deixamos a mandíbula e queixo mais projetados e definidos. As maçãs do rosto também podem ser realçadas, com um desenho mais masculino do que o padrão feminino. Também existem vários outros procedimentos que podem ser realizados como aplicação da toxina botulínica (botox) em alguns pontos do rosto e até o preenchimento labial. Tudo isso analisado de forma responsável”, finalizou.

Sobre o Dr. Ajuz

Professor Dr. Ajuz é cirurgião dentista, especialista em endodontia, Mestre em implantodontia e membro da Academia Internacional de Estética Facial. É CEO, cofundador e Professor da Harmonize School Clinic – Procedimentos Estéticos, uma instituição de ensino e pesquisa, localizada em Porto (Portugal), que já formou mais de +5.000 profissionais para atuar no segmento de procedimentos estéticos. Em decorrência da sua atuação pioneira em harmonização facial, recebeu o título de ‘acadêmico imortal’ pela Academia Brasileira de Odontologia.