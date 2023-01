Harmonização facial de BBB Fred Nicácio chama atenção

Fred Nicácio entrou no BBB 23 já abalando as estruturas (sem harmonização)



do programa, seja por sua personalidade forte ou pela chuva de memes que ele fornece dentro do reality show. “Eliminado” da casa na terça-feira (24) e posto no Quarto Secreto, ele voltou a ser um dos temas mais falados das redes sociais, mas não pelas atitudes na atração da Globo. Internautas ficaram chocados ao ver o antes e depois da harmonização facial do médico.

Diferente do que se vê, o resultado não agradou nada os internautas, que apontaram que antes do procedimento, Fred era muito mais bonito e natural. O rosto bem quadrado do dermatologista sempre está em alta no Twitter e o médico já recebeu o apelido de “Karol Conqueixo”, se referindo à Karol Conka, mas com a ressalva para a fisionomia do brother.

“Cada vez que aparece uma foto do Fred Nicácio – antes da harmonização facial – na TL, uma fada da beleza natural morre”, escreveu um internauta. “Agora que eu vi o antes e depois do Fred Nicácio, nunca fiquei tão triste com uma harmonização facial”, apontou outra que prefere o rosto natural do médico.

O procedimento do médico foi motivo de zoeira de Dani Calabresa, que apresenta o “Cat BBB” de 2023, quadro de humor em dias de paredão. “Você fez harmonização? Fez sim, você e o Fred Nicácio. O queixo entrega, mas ficou ótimo”, disse a comediante para um dummie.

Ao estilo Gabriel Santana: ator se destaca no BBB 23

Que o BBB deixou de ser apenas um reality e passou a ser uma vitrine das tendências que vão bombar do lado de fora da casa, todo mundo já sabe. A bola da vez é o ator Gabriel Santana, que desde o primeiro dia já causou pelo seu estilo ao usar um cropped. Apostando cada vez mais em peças “genderless”, ou seja, sem um gênero definido e nos principais ícones dos anos 2000, o ator vem se destacando cada vez mais no mundo da moda.

Gabriel de dentro para fora

Gabriel sempre mostrou personalidade em seus looks e cortes de cabelo. Como o próprio afirmou em suas redes sociais, “o estilo do ator é ter vários estilos”. Porém, segundo a irmã do astro, Ana Carolina, a ligação dele com a moda se tornou ainda mais evidente no último ano, quando muito além das roupas, Gabriel começou a revelar mais de si:

“Há um pouco menos de um ano surgiu a vontade do Gabriel em se reinventar e isso incluiu a sua maneira de se vestir, ele passou a usar roupas que transmitisse mais a sua personalidade e pelo o que parece, tem dado muito certo.”

Reage, bota um cropped

Se teve algo que Gabriel fez na primeira semana, foi reagir! Tanto o cropped branco do primeiro dia como o cropped verde da primeira festa dividiram opiniões, mas com certeza bombaram e provavelmente irão invadir as ruas em breve.

Peça usada por ícones como Johnny Depp e Will Smith, além de diversos astros do rock na década de 90, as blusinhas deixando o abdômen masculino à mostra já tinham aparecido nos últimos desfiles de grandes marcas como Fendi e Balenciaga. Agora com a aposta de Gabriel na casa mais vigiada do país, a tendência vem cada vez mais forte.

Corpo à mostra

Além do famigerado cropped, outra grande aposta de Gabriel tem sido as diferentes formas de deixar as formas do corpo à mostra, seja por roupas mais justas ou por transparências, peças que o artista já vinha mostrando bastante em suas redes sociais aqui fora. Ainda na pegada “genderless”, o estilo confere a Gabriel força e delicadeza, adjetivos que refletem bastante sua personalidade.

“Alguém achou meu piercing?”

Mesmo antes da icônica cena do brother perguntando no confessionário sobre seu piercing de nariz perdido, as peças em prata decorando o rosto já vinham chamando atenção no rapaz. Desde o piercing de sobrancelha, febre no início dos anos 2000, até os diversos brincos e o acessório no nariz, Gabriel traz de volta os itens que prometem bombar novamente nessa temporada.

Coração aberto, mas correntes a mostra

Apesar do jeito que mistura um príncipe encantado à uma alma livre, o peso no visual de Gabriel fica por conta dos acessórios que chamaram bastante atenção na última semana. Correntes e cadeados enfeitam a cintura e o pescoço do ator e já começaram a se espalhar pelas redes sociais e são praticamente uma marca registrada dele.

O programa só começou e o Brother já mostrou a que veio, principalmente quando o assunto é moda. Antenado e cheio de personalidade, quem quiser ficar por dentro do que vai bombar nos próximos meses precisa ficar atento aos detalhes de Gabriel Santana.

