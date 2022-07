As equipes de handebol e basquete de Americana participaram, no último final de semana, da rodada dos 64º Jogos Regionais, que nesta edição ocorrem de maneira descentralizada em várias cidades. As partidas foram realizadas no Centro Cívico.

O handebol feminino foi o destaque da rodada, vencendo os dois jogos que disputou: contra Itatiba por 25 a 19 e contra Indaiatuba por 25 a 18. O handebol masculino venceu Itatiba por 10 a zero, e perdeu de Atibaia por 25 a 19.

As equipes de handebol aguardam o boletim estadual, que definirá a tabela da próxima fase.

No basquete feminino, Americana venceu São José do Rio Pardo por 49 a 28, e perdeu de Santa Cruz das Palmeiras por 67 a 40. A próxima partida ocorre no sábado, dia 23, contra a cidade de Itatiba, às 17h, no Centro Cívico, em Americana.

A equipe de basquete masculino ganhou de Hortolândia por 98 a 70. No sábado (23), os meninos entram em quadra novamente, desta vez contra o time de Santa Cruz das Palmeiras. A partida também será no Centro Cívico, às 16h.