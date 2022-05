No dia 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer e a data será festejada por restaurantes e hamburguerias em todo o país. A rede de restaurantes Let´s Eat aproveitou o momento para lançar uma inusitada competição: o cliente que comer mais rápido o combo “6 Guenta Burger”, que inclui sanduiche com 6 hambúrgueres, bacon e cheddar, mais uma porção de fritas e um refrigerante, leva pra casa R$ 2 mil reais de prêmio, além de brindes.

Para participar basta ir a uma das lojas da marca, entre os dias 15 e 26 de maio, e pedir o combo “6 Guenta Burger”, que custará R$ 79,90. É preciso comunicar o garçom da loja para que o mesmo possa cronometrar o tempo do consumo. O campeão de cada uma das lojas da rede, são 16 no total, se classificará para a final, que irá ocorrer no dia 28 de maio, às 18h, no Let´s Eat Americana. O vencedor da etapa final receberá um cheque no valor de R$ 2 mil da Let´s Eat Franchising e brindes fornecidos pelos patrocinadores.

“Já uma tradição comemorarmos o dia mundial do hambúrguer em nossas lojas. Este ano, quisemos ousar e realizar uma competição que envolvesse toda a rede. Tenho certeza que será um sucesso”, afirma Marcos Nunes, proprietário da marca.

A rede de restaurantes Let´s Eat surgiu inspirada nos tradicionais casual dinner americanos e possui um menu variado que inclui hambúrgueres gourmet, american BBQ e comida mexicana. Atualmente a marca está presente em dezesseis cidades brasileiras: Americana, Araraquara, Atibaia, Campinas, Cerquilho, Guarujá, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Poços de Caldas, Rio Claro, São Carlos e Valinhos.