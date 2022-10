Doces ou travessuras? Está chegando uma das datas mais divertidas do ano, o Halloween – festa tradicional norte-americana, também conhecida como Dia das Bruxas no Brasil. Para comemorar a data, o Tivoli Shopping promove nesta sexta-feira (28) uma atração especial, que promete divertir adultos e crianças. Com participação das irmãs Sanderson – Winnie, Mary e Sarah – personagens do filme Abracadabra 2, que tem tudo a ver com a data, pois é baseado em uma aventura de Halloween, a ação é gratuita e acontece das 18h às 21h.

“Pensamos em uma atração que pudesse agradar a todos e não somente as crianças, então teremos essa intervenção com as bruxas de Salém, do filme Abracadabra, que são personagens bastante queridas por todas as gerações. Elas vão passear pelo shopping, interagindo com o público e levando toda a diversão e a magia do Halloween para as pessoas”, conta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Além de desfilarem pelos corredores do empreendimento brincando com o público, as bruxas irmãs Sanderson também farão distribuição de doces a quem estiver pelo shopping e estarão disponíveis para fazer fotos.

Realizado em parceria com a Catavento Brasil Produções, a ação é uma exclusividade do Tivoli Shopping e as personagens foram desenvolvidas pela companhia especialmente para essa ação.

Abracadabra

O filme Abracadabra 2 foi lançado recentemente no Disney+ e já considerado sucesso nos EUA. Segundo a plataforma Disney+, o número de horas de Abracadabra 2 assistidas em seus três primeiros dias no catálogo foi maior do que qualquer outro lançamento de filme na plataforma em toda a sua história.

Com nostalgia, Abracadabra 2 é a continuação da comédia clássica de 1993, com as irmãs Sanderson, as bruxas malvadas Winnie, Mary e Sarah (vividas pelas atrizes Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker) provocando o caos.

Vinte e nove anos depois do primeiro filme, o novo enredo narra a história de três jovens que, por acidente, acabam invocando as famosas bruxas para a atual Salem. Agora, elas vão ter que deter as irmãs Sanderson antes do amanhecer e impedir que as bruxas vorazes causem mais estrago em Salem. A história se passa inteiramente em um único dia, o Dia das Bruxas ou Halloween, celebração muito popular nos Estados Unidos, comemorado no dia 31 de outubro.