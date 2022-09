Fernando Haddad (PT) segue liderando a corrida ao governo de São Paulo. Ele oscilou para baixo e agora tem 34% das intenções de voto. Candidato do presidente Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 23%, oscilando 1 ponto para cima. Atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) se manteve com 19%. O tucano e Tarcísio estão empatados no limite da margem de erro.

DATAFOLHA: GOVERNO de SÃO PAULO, de 20 a 22/09 –

CENÁRIOS DE 2º TURNO

Fernando Haddad (PT): 49% (-5)

Tarcisio de Freitas (REP): 38% (+2)

Fernando Haddad (PT): 46% (-1)

Rodrigo Garcia (PSDB): 41% (=)