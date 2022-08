Pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira aponta crescimento do candidato do PT, Fernando Haddad, ao governo do Estado. Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a 17%, contra 10% de Rodrigo Garcia (PSDB). A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, segundo o instituto.

De acordo com o relatório do instituto, o petista saiu de 29%, em relação ao levantamento anterior, para 32% das intenções de votos. O ex-ministro da Infraestrutura tinha 12% e agora tem 17%, enquanto o atual governador paulista pulou de 9% para 10%.

A pesquisa entrevistou 1.504 pessoas de 29 a 30 de agosto em 65 cidades de São Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, tendo nível de confiança de 95%. O relatório foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00761/2022.

Segundo turno

Em um confronto com Tarcísio, Haddad lidera com 47% contra 31% do ex-ministro da Infraestrutura. O petista é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Freitas é o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um embate contra Rodrigo Garcia, o ex-ministro da Educação possui 45% e o governador paulista tem 29%. O chefe do executivo de São Paulo tem se apresentado como um candidato independente.