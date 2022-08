O candidato a governador do PT Fernando Haddad passa por Americana esta sexta-feira. Ele deve passar na praça Comendador Müller na hora do almoço e está previsto que ele almoce em algum ponto da cidade. Líder em todas as pesquisas publicadas no último mês, Haddad vem de uma agenda em Campinas rumo a Rio Claro

Está prevista ainda uma caminhada no comércio local