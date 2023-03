Habib’s tem mais de 400 vagas disponíveis em site

Grupo Habib’s, rede brasileira de restaurantes e fast-food está

com mais de 400 vagas de emprego ofertadas no site da Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos. A maioria das funções são para atuar nos setores de Cozinha Industrial, Atendimento e Administração, com salários até R$3.000,00 ou a combinar.

O estado de São Paulo lidera o número de vagas, com 371 oportunidades para trabalhar na empresa, com cargos iniciais que vão desde auxiliar, estagiário ou jovem-aprendiz até posições mais elevadas na gestão e supervisão. Em relação ao modelo de trabalho, as vagas oferecidas são no regime CLT ou PJ.

Para se candidatar e destravar sua próxima oportunidade, o candidato deve apenas cadastrar o currículo no site de maneira gratuita. Caso queira se destacar perante aos demais, a Catho disponibiliza o Plano Profissional, que pode aumentar em até 18 vezes as chances de ser chamado para uma entrevista, de acordo com estudos iniciais da plataforma.

O Habib’s tem unidades em Americana, Habib’s Sumaré e Habib’s Santa Bárbara d’Oeste.

Fundada em 1977, a Catho tem o propósito de mudar vidas por meio do trabalho. A empresa que desde o ano 2000 atua com um modelo 100% online, recentemente passou a oferecer planos gratuitos em todo o território nacional para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a oportunidades de emprego.

