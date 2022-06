Quem aí está contando os dias para a festa de peão de Americana? Pois o Tivoli Shopping vai fazer um esquenta para ficar na história, com nada mais nada menos do que shows covers de Gusttavo Lima no dia 7 de junho (terça-feira) e de Marília Mendonça no dia 08 de junho (quarta-feira). É ou não é para colocar todo mundo no clima do melhor do sertanejo e do mundo dos rodeios?

Gabriel Mattos é o cover de Gusttavo Lima que vai colocar todos com as mãozinhas para cima. O show, gratuito, será a partir das 19h30 na Praça de Alimentação do Tivoli Shopping para começar bem a semana musical. A programação segue na quarta-feira com Lorena Alexandre no palco para fazer um tributo à saudosa rainha da sofrência, Marília Mendonça. O show também começa às 19h30 na praça de alimentação e é totalmente gratuito.

Na sequência, a programação musical do Tivoli Shopping entra no clima do romance, já para celebrar o Dia dos Namorados. No dia 8 (quinta-feira), o show é da banda Rubber Show que fará cover dos Beatles. A banda, de Campinas, é formada por João Rodrigo (John Lennon), Mauricio Gomes (Paul McCartney), Gustavo Gazana (George Harrison) e Angelo Giacomini (Ringo Starr). Os artistas utilizam réplicas idênticas aos figurinos que os Beatles usavam. Os instrumentos são dos mesmos modelos que os usados por eles, o que torna a sonoridade muito semelhante às gravações originais.

Os amantes dos garotos de Liverpool podem esperar para o show em homenagem ao Dia dos Namorados baladas românticas clássicas do quarteto, como “Michelle”, “And I Love Her”, “Her There and Everywhere”, “Something” e “P.S. I Love You”, além de “Woman”, de Lennon, entre outras. Será uma apresentação imperdível, principalmente para os apaixonados. Igualmente, o show começa às 19h30 na praça de alimentação e é de graça.

Promoção “Vem Jantar Comigo?”

O show cover dos Beatles é a oportunidade de curtir a noite com o seu amor e aproveitar para participar da promoção “Vem Jantar Comigo?” do Dia dos Namorados do Tivoli Shopping. A cada R$ 200 em compras nas lojas e quiosques participantes até o próximo dia 20, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer a um jantar romântico no Coco Bambu do Tivoli com tudo pago.

Vale muito a pena tentar a sorte porque serão dez casais ganhadores. Além disso, quem fizer suas compras de segunda a quinta-feira dobra suas chances de ganhar: a compra realizada neste período valerá cupons em dobro. Após receber o cupom, para participar da promoção é só cadastrá-lo no site do Tivoli, no link promocao.tivoli.com.br, ou no totem de autoatendimento, disponível na área de expansão, em frente ao restaurante Estação Valentina. A apuração do sorteio acontece pela extração da Loteria Federal do dia 25 de junho e os ganhadores serão divulgados no dia seguinte, 26.