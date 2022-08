Gustavo Cunha, humorista e conquistou a internet com seus conteúdos irônicos e sarcásticos sobre o mundo do Crossfit vem a Americana no próximo dia 2 de setembro. Considerado atualmente o maior influenciador do país no ramo do humor crossfiteiro!

No show “Minha Vida, Sem Adaptações” ele promete fazer rir até aqueles que não entendem nada da vida do box.

Em seus treinos, Gustavo não nega que adapta os exercícios para facilitar, mas no palco as verdades são ditas sem adaptações.

Gustavo Cunha | Minha vida, Sem Adaptações