A Câmara Municipal de Americana realizou, nesta segunda feira (25), sessão solene de entrega de títulos “Policial Padrão Repórter Valdir Moreira” aos profissionais das forças de segurança que se destacaram no ano de 2021.

Participaram da solenidade, o vice Prefeito Odir Demarchi, o diretor comandante da Gama Marco Aurélio, os vereadores Thiago Brochi, que instituiu o título “Ocorrência destaque do ano”, Leco Soares, Marcos Caetano, o Deputado Estadual Alex de Madureira, além dos homenageados e seus comandantes de corporações.

O título de Policial Destaque ficou com a GCMF Angelita na ocorrência de um bebê de 12 dias engasgado. Angelita após receber o pedido de socorro via controle da Gama, orientou a família por telefone a fazer as manobras de desobstrução das vias aéreas da criança, até chegada da viatura.

Já a “Ocorrência de Destaque” foi para os GCMs Eduardo, Leite, Monaro e Mazeto que foram atender uma denúncia de queimada feita ao GPA e encontraram uma família em aparente estado de fragilidade Social.

O caso comoveu toda “Equipe C”, que se mobilizou, dando auxílio à família com alimentos, leite, roupas e brinquedo para as crianças.