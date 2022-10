Após uma solicitação, uma equipe da Guarda Municipal de Americana se deslocou até o cruzamento da Avenida da Saudade com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde um rapaz estava com uma faixa pedindo ajuda, para averiguar a real situação do mesmo. O homem informou aos guardas que estava passando necessidades básicas.

Diante da informação recebida, os guardas foram até a residência do rapaz. Chegando no local, no bairro Jardim Ipiranga, foi constatado que o homem mora com um filho de 4 anos.

Diante da situação, diversos guardas municipais compraram cesta básica e outros alimentos para suprir as necessidades básicas naquele momento. Ainda na residência, os agentes verificaram que o chuveiro não funcionava, então, os GCMS J MÁRCIO e MONTALVÃO fizeram uma nova instalação, deixando em perfeitas condições de uso.