Equipes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste prenderam dois suspeitos de matar J.L.A.D, 55, ganhador da Mega Sena em Hortolandia. Na parte da manhã, a Patrulha Anjo da Guarda- Subinspetora Fernanda e GM Francisco, faziam patrulhamento na região do Molon.

S.M.P. foi detido por volta das 10h porque era de conhecimento dos GMs que ele era investigado por envolvimento em um homicídio e estava procurado. Foi realizada a abordagem e ele foi detido, sendo levado para ocorrência em Piracicaba.

O SEGUNDO CASO aconteceu na parte da tarde. Após chegar ao conhecimento desta equipe tática em que M.E.B, 28, teria participação no homicídio de J.L. foi então intensificado o patrulhamento com vistas para encontrá-lo no jardim São Fernando.

Ele foi avistado na rua Blenda, no mesmo bairro, por volta das 14h30 e, de imediato, foi abordado. Após entrevista o mesmo foi conduzido até a sede do DEIC em Piracicaba apresentado à DELPOL Juliana Ricci onde foram tomadas as providências cabíveis.