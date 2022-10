Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recuperaram um Fiat Uno em caso tido como de ‘auto localizado’. A equipe de Apoio Tático 01* . Inspetor Sandrin . GMs Reis e Ferreira concluíram a ação na rua José Calixto, próximo ao bairro Santa Rita por volta das 18h.

Abaixo a síntese do trabalho da equipe:

Essa equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Rita de Cassia deparou com o veículo Fiat Uno na cor cinza, ostentando emplacamento CEU 0065 e devidamente estacionado, porém era de conhecimento da equipe através do aplicativo WhatsApp em grupo fechado de segurança onde foi informado que o referido veículo se tratava de produto de furto nesta mesma data por está cidade, foi então feito contato com o plantão policial uma vez que não constava queixa no sistema, sendo assim orientado a liberar o veículo para a vítima tendo em vista que não havia ainda registrado o furto do veículo pela polícia civil, foi então feito contato com o proprietário onde esteve pelo local e liberado o veículo a ele ficando orientado a deslocar ao distrito policial e informar o furto bem como a localização.