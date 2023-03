Guarda recupera carrão roubado em SB

Carrão estava no bairro Joias

A Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste recuperou um carrão na noite desta quarta-feira no bairro Joias. O carro estava abandonado e os GMs chegaram depois de denúncia.

Abaixo relato feito pelos Guardas de toda a ação.

.APOIO TÁTICO 01 .🚨Inspetor Sandrin .🚨GCM Ferreira .🚨GCM Reis

.

.📍DATA: 22 de Março de 2023

.📍HORA: 22h00min

.📍LOCAL: Rua Geraldo Pereira de Brito n°1158, Bairro Jóias de Santa Barbara

.

.

🛑 AUTO LOCALIZADO

Esta equipe tática tomou ciência de um roubo ocorrido pela cidade de Americana a um veículo Honda Civic na cor branca ano 2021 efetuado por três indivíduos armados. Diante das informações e emplacamento a equipe intensificou o patrulhamento com vistas ao referido veículo onde foi obtido êxito em localizar o veículo abandonado pelo local descrito acima. Foi feito contato com o proprietário que esteve no local conduzindo a chave reserva tendo em vista que o veículo se encontrava trancado, diante dos fatos veículo apresentado no plantão policial para registro de ocorrência.

