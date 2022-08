Na noite da última quinta-feira (04/08/2022), a GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa realizou mais uma prisão em flagrante, desta vez de um rapaz suspeito de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças policiais e militares. A ocorrência aconteceu na Rua Mangabeiras, no Jardim Capuava, região oeste da cidade.

Segundo o comando da corporação municipal, uma equipe recebeu informações anônimas de que o proprietário de um depósito de bebidas do bairro estaria de posse de uma arma de fogo, e “também comercializava drogas”.

“Diante da denúncia, as equipes deslocaram até o local, onde foi abordado o proprietário do estabelecimento, E.S., de 23 anos. Questionado, ele de pronto confirmou que debaixo do balcão havia um revólver. Realizadas buscas no estabelecimento comercial, as equipes lograram êxito em encontrar um revólver calibre .38 de 4″ sem numeração aparente, municiado com 6 munições intactas, debaixo do balcão”, de acordo com o registro interno da ocorrência.

“Em uma das gôndolas de bebidas, foram localizados 12 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 270 gramas (no total). O indivíduo assumiu a propriedade da arma e das drogas. Diante dos fatos, o mesmo foi apresentado no Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante e o autuou nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanecendo o mesmo preso e à disposição da Justiça”, conclui a GCM de Nova Odessa.

Três equipes da Guarda Municipal atuaram na ocorrência, incluindo o inspetor Forti e os GCMs Rodrigo, Rodrigues, Pereira, Piconi, Morais e Prezzi. Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153. A Polícia Militar também pode ser acionada a qualquer momento pelo telefone 190.