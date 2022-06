A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve um adolescente no jardim Dona Regina na noite deste feriado por tráfico de drogas. A ação da equipe Villalon, Andrade e Bueno aconteceu por volta das 22:30 no cruzamento da rua Oswaldo Lacava com a avenida São Paulo.

A equipe fazia a em patrulha no bairro quando foi avistado um Honda Fit estacionado e dois homens em seu interior. Com a presença da equipe, o adolescente A. 17 anos de idade deixou o veículo e caminhou em direção a um grupo de pessoas e quando percebeu que seria abordado soltou ao solo um frasco de lança perfume e um cigarro de maconha.

Já o proprietário do veículo, G., 22, caminhou em sentido oposto se escondendo atrás de uma árvore sendo abordado pelo motorista da equipe após ter dispensado 2 porções de cocaina. Submetido a busca pessoal foram localizados com ele R$495.

Feita varredura no interior do veículo fora localizado:

– 10 porções de cocaina

– 1 frasco grande de lança perfume.

Em entrevista com o adolescente informou ter acabado de adquirir o lança perfume de G. Fatos apresentados pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão do veículo e ratificou a prisão de ambos em acordo ao Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o maior de idade a disposição da justiça enquanto o adolescente foi encaminhado a uma unidade da fundação Casa.