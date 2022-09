Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste terminou com apreensão de drogas na tarde desta sexta-feira em uma área verde próximo a um condomínio popular.

Data 23/09/22 15h

Equipe:Gcm Urbano e Gcm Romário,em patrulhamento de rotina pelo bairro Bosque das Árvores foram informados por um munícipe o qual não quis identificar-se informou que indivíduos desconhecidos adentraram a área verde e que possivelmente estariam ocultando entorpecentes no local.em busca foi observado vestígios de embalagens de drogas,assim foi acionado a Equipe de Canil que com uso do cão de detecção(cadela Tandera) efetuo uma varredura no ambiente logrando êxito em localizar sob as folhagens de um bambuzal 2 sacolas, contendo em seu interior 600 ependorfs vazios,703 porções de maconha pesando 1.496gramas ,502 porções de cocaína pesando 230gramas, e 56 porções de crack pesando 33 gramas.dados apresentados pelo Plantão Policial onde foi efetuado a apreensão da droga

Apoio Canil Gcm Edmar e Gesiel

Cadela Tandera.

Apoio da Vtr05 sub.insp.amorim e Gcm Henrique