Equipes da GM (Guarda Municipal) de Nova Odessa prenderam na noite de segunda-feira (18/04) um rapaz suspeito de dano e furto de equipamentos de um contêiner que se encontrava nas proximidades da esquina das ruas Joaquim Sanches e Heitor Cibin, no Jardim Bela Vista. O caso foi apresentado à Polícia Civil da cidade como um flagrante de tentativa de furto.

Segundo o relatório interno da ocorrência, a equipe Delta, formada pelos GCMs Sette e Galter, patrulhava as imediações quando avistou o indivíduo G. H. A. S. “transitando” com um alicate corta-vergalhão em uma das mãos, trajando blusa de frio com touca, bermuda e chinelos.

“Ao avistar a viatura, ele demonstrou atitude nervosa, o que ocasionou a abordagem. Feita busca pessoal, em seu bolso dianteiro da blusa de frio, foram encontrados dois cadeados cortados. Indagado, disse ser usuário de entorpecentes e que momentos antes havia subtraído os cadeados de um contêiner de uma obra na mesma rua”, traz o registro.

A equipe solicitou apoio da viatura 22 (formada pelo inspetor Forti e pelos GCMs Morais e Rodrigo). Durante varredura pelas imediações, os GCMs constataram danos provocados por arrombamento no contêiner e localizaram outro cadeado e uma barra de pontalete.

“Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e foi feito contato com o proprietário, o qual compareceu e reconheceu seus pertences. O indivíduo foi embarcado na viatura, juntamente com os objetos, e deslocado até a Delegacia, com a autoridade policial de plantão ratificando a voz de prisão em flagrante. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça e os itens foram devolvidos ao proprietário”, finalizou o documento interno.

CAMINHÃO

Em outra ocorrência, por volta das 4h40 da segunda-feira (18/04), os GCMs Maurício e Piconi faziam patrulhamento de rotina pela Rua Riachuelo, também no Jardim Bela Vista, quando avistaram um caminhão baú modelo Ford F250 prata, parado no meio da via pública e em “estado de abandono”.

“Durante averiguação, os patrulheiros constataram que a porta estava destravada e, em pesquisa do emplacamento e em contato com o proprietário, foi descoberto que o caminhão estava estacionado defronte à residência do mesmo, onde provavelmente indivíduos conseguiram abri-lo, mas, devido ao sistema de alarme, o mesmo não funcionou e foi abandonado a poucos metros do local da residência do proprietário”, informou a equipe. A vítima foi devidamente orientada e o bem, restituído ao proprietário sem danos.