A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebeu no início desta semana 3 fuzis (556) que serão utilizados pela corporação em operações especiais no Município. A aquisição das novas armas integra um amplo pacote de investimentos da gestão do prefeito Rafael Piovezan.

Desde janeiro de 2021 foram investidos mais de R$ 2,7 milhões na aquisição de novas viaturas, armamentos e equipamentos para a Guarda Civil Municipal e também na convocação dos guardas municipais aprovados em concurso público.

Entre as aquisições recentes e que estão com processo em andamento, além dos fuzis, estão 8 novas viaturas Zero KM, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo. Há ainda a ampliação do sistema de videomonitoramento, com 226 câmeras instaladas pelo Município.

“Em Santa Bárbara oferecemos tudo aquilo que é necessário para o enfrentamento das adversidades com o objetivo de proporcionar qualidade de vida ao cidadão. O investimento em armamentos modernos possibilita uma maior segurança aos guardas e prepara a corporação para eventuais situações de enfrentamento e confronto, intimidando ainda as possíveis ações de criminalidade. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste é uma das pouquíssimas a contar com este tipo de armamento. Alcançamos um patamar que exige de nós ainda mais. E assim faremos!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Santa Bárbara d’Oeste, a cidade mais segura do Estado de São Paulo

A Guarda Civil Municipal atua de forma integrada às demais forças de segurança da cidade, o que tem contribuído para os bons resultados. Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo, conforme o Instituto Sou da Paz. No ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes, Santa Bárbara d’Oeste aparece na 1ª posição. O ranking é produzido a partir de dados públicos oficiais de Segurança Pública (SSP) no Estado de São Paulo, com o IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos 2020), calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo/outros, roubo de veículo e roubo de carga).

O Município de Santa Bárbara d’Oeste apresentou em 2021 o menor número de roubos nos últimos 20 anos. Os dados são oficiais e constam nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado foram registradas 239 ocorrências do tipo, menor número desde o ano de 2001, quando foram registradas 731 ocorrências.