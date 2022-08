A Guarda Municipal de Americana já conta com o Dispositivo Elétrico Incapacitante – Spark, aparelho classificado como arma não letal. A Spark emite pulsos elétricos à distância, a partir de dois dardos disparados, conectados ao indivíduo por meio de fios. É utilizado em ações que demandam o uso diferenciado da força com o propósito de limitar a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos às pessoas.

Nos últimos meses, os agentes da Gama fizeram curso de capacitação e habilitação para uso do equipamento. Foram apresentados o equipamento, sua tecnologia, funcionalidade, o modo de operação, bem como a legislação pertinente ao seu uso.

“A implementação deste tipo de equipamento é um grande avanço para a Guarda Municipal de Americana e para o município. E quem ganha com isso é a população, que passa a contar com um trabalho mais eficiente e humanitário”, explicou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Os equipamentos foram entregues pelo prefeito Chico Sardelli, em cerimônia realizada na sede da Gama em maio deste ano. Além das 35 armas Spark, a corporação recebeu 305 cinturões táticos com acessórios em polímero para todos os patrulheiros da corporação, e videowall já instalado no Centro de Controle. A aquisição dos itens foi concretizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris e do ex-deputado estadual e secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris.