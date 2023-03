Guarda de Americana intensifica abordagens na região central

A Guarda Municipal de Americana segue com o patrulhamento na região central. As equipes trabalham constantemente realizando operações, monitoramento de usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Durante as abordagens, é feito buscas pessoais e pesquisas nominais no intuito de localizar criminosos infiltrados nesses grupos de pessoas.

Na noite desta quarta -eira (01) e madrugada de quinta-feira (02), dois homens foram presos pela Gama. O primeiro homem era procurado pela justiça pelo Art. 157 (roubo) e foi detido no calçadão, cruzamento das Ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo. Já o segundo homem foi detido entre a Av. Dr. Antônio Lobo e rua Carioba, com ele a Gama localizou 84 pedras de crack. Ambos foram recolhidos ao sistema prisional.

Durante essas abordagens, quando nada de ilícito é encontrado, as pessoas são orientadas a procurarem o abrigo ou o Serviço Social.

A Gama também participa de ações, dando apoio ao programa de atenção à população em situação de rua, onde a secretaria de assistência social mantém o atendimento do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), que faz o atendimento diário das 8h as 20h, realizando diversas ações de abordagem, busca ativa, encaminhamento, dentro outros, além de manter o Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo e Casa de Passagem que atendem continuadamente o público que necessitar.

Em 2022 , o SEAS realizou 275 atendimentos de pessoas que retornaram para sua cidade de origem.

