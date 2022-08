Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal no final de semana acusado de tráfico de drogas. O ação aconteceu na manhã do sábado no Jardim dos Lírios em Americana. Ele foi flagrado entregando drogas para outro homem.

A equipe estava patrulhando a rua das Violetas quando avistou o traficante entregando algo para um usuário. O comprado fugiu ao ver a viatura. O traficante resistiu a abordagem, mas com ele foram encontradas oito porções de maconha e R$ 77 em dinheiro.

O homem confessou que havia mais drogas em sua residência e mais 25 gramas de maconha foram encontradas. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o traficante permaneceu preso.