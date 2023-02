A Guarda Municipal encontrou cadáver de homem no meio de um canavial

na manhã desta segunda-feira (20), em Piracicaba. O corpo ainda não foi identificado.

A Viatura Rural informou que fazia patrulhamento pela zona rural, quando, na altura do quilômetro 192 da Rodovia Samuel de Castro Neves, encontrou um rastro de veículo que adentrava o canavial. Os guardas seguiram o rastro e encontraram um cadáver masculino.

O corpo estava no meio do carreador de cana com perfurações na região pélvica e pernas. No local, ainda foram encontradas munições de calibre 40, sendo três deflagradas e duas intactas. A perícia foi até o local.

LEIA MAIS Strikes e 3 motociclistas feridos em Americana

O caso foi apresentado no Plantão Policial.

Após policialpadrao.com.br

Siga o novomomento no youtube