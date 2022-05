A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste realizou, na manhã deste sábado, a cerimônia de formatura de 23 novos Guardas Municipais que atuarão no município. O evento contou com a presença de autoridades e familiares dos novos agentes.

Além dos guardas que atuarão em Santa Bárbara, a Academia da Guarda ainda formou 4 guardas da cidade de Borborema, 8 guardas de Cesário Lange e 1 de Tapiratiba. No total, 36 guardas fizeram o juramento.

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB) destacou os investimentos feitos na Guarda. “É mais um passo que nós damos para garantir os bons resultados na segurança pública que nós temos. Nós fizemos, ao longo desse ano e do ano passado, um planejamento, mesmo diante da pandemia, de investimentos na guarda. Nós tínhamos programado a contratação dos novos guardas municipais e agora esse evento comemora a chegada desses novos guardas na corporação de Santa Bárbara”, disse.

“Fico muito feliz em vir aqui, peço muito a Deus para que abençoe eles todos os dias, peço também que, se Deus permitir, que eles não entrem em confronto, mas se entrarem, que Deus ilumine e proteja a todos eles. A nossa parte em termos de fornecimento de equipamentos, armamentos e condições pra eles enfrentarem a criminalidade nós estamos fazendo”, concluiu o prefeito.

No curso de formação da turma “Edson Mendes Duarte”, os novos guardas receberam orientações e treinamentos para o patrulhamento nas ruas com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, entre outros, com o objetivo de assegurar a segurança aos munícipes e a ordem pública.