Graças ao Sistema de Videomonitoramento da cidade, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa, corporação mantida integralmente pela Prefeitura, realizou a recuperação de uma carreta roubada com 35 mil litros de combustíveis. Toda a ação aconteceu na noite da quarta-feira (18/05) e mobilizou quatro equipes da GCM. Dois suspeitos foram detidos e apresentados à Polícia Civil.

Atuaram no caso os GCMs Rodrigo, Rodrigues, Inspetor Forti, Almeida, Pereira, Prezzi, Piconi e Galter. Segundo o registro interno da ocorrência, na quarta à noite, a sala de controle da sede da Guarda Municipal foi informada sobre o roubo de caminhão trator e de uma carreta carregada com 35 mil litros de combustível em um município próximo.

“O motorista havia carregado os combustíveis (30 mil litros de gasolina e 5 mil litros de Diesel S 500) na cidade de Paulínia e, próximo à cidade de Mogi Mirim, o mesmo foi rendido por pelo menos dois indivíduos com armas longas. Os meliantes fizeram o motorista do caminhão de refém e rodaram com ele cerca de 3 horas até o liberarem em uma área de mata na cidade de Paulínia”, traz o registro.

De posse dessas informações, a equipe de controle da GCM de Nova Odessa fez a pesquisa nos sistemas de gerenciamento do Videomonitoramento – no caso, dos registros das placas feitos pelas câmeras inteligentes – nos quais foi constatado que o caminhão e a carreta tanque haviam entrado em Nova Odessa por volta das 19h.

“A viatura 29, em patrulhamento, logrou êxito em localizar a carreta tanque no interior de um sítio no Jardim Campos Verdes, ainda carregada com todo o combustível. Em ato contínuo, as equipes adentraram no local, onde a carreta tanque estava, e onde foi localizado também um indivíduo de imediato detido”, continua o BO interno da GCM.

Questionado, o suspeito detido acabou indicando aos guardas municipais de Nova Odessa um segundo indivíduo que teria deixado a carreta no local. “De posse da informação, a viatura 18 logrou êxito em abordar o mesmo pela Rua Azil Martins, no Jardim Santa Rosa. As partes (os dois suspeitos) foram conduzidas ao Distrito Policial, onde a Autoridade Policial, após tomar ciência dos fatos, determinou que fosse registrado o BO de receptação e as partes foram indiciadas”, completa a GCM.

O Setor de Inteligência e Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa tem constantemente auxiliado na resolução de crimes ocorridos na cidade. A cidade é monitorada 24h por dia através de 10 câmeras de vídeo 360 graus, além de 11 do tipo OCR situadas nas principais vias de entrada e saída, que fazem a leitura ótica dos caracteres das placas dos veículos e repassam estas informações em tempo real aos sistemas de monitoramento de suspeitos das diversas polícias.