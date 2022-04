O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, entregou simbolicamente à GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa as chaves de duas novas viaturas zero quilômetro para uso da corporação municipal. As duas novas viaturas locadas são do tipo SUV, modelos VW T-Cross 1.0 turbo ano 2022, e contam com o que os agentes chamam de “guarda-preso” – área segura e reforçada no porta-malas para o transporte de suspeitos até sua apresentação na Delegacia do Município.

“São veículos zero quilômetro, modernos e econômicos, que serão utilizados no patrulhamento ostensivo (preventivo) de toda a cidade, reforçando nossa frota de viaturas à disposição da equipe”, comentou o chefe de Segurança do Município, o coronel PM Carlos Fanti.

“Uma das maiores preocupações da nossa população nos últimos anos, além da Saúde e da Educação, é a Segurança Pública. Nova Odessa é conhecida por ser uma cidade tranquila e segura, mas estamos no ‘coração’ de uma das maiores metrópoles do país, a RMC (Região Metropolitana de Campinas), e é natural que essa preocupação regional se repita na nossa população, então temos que investir constantemente na nossa GCM e também na cooperação com as polícias Civil e Militar, como temos feito desde o início da nossa gestão”, explicou o prefeito Leitinho.

ARMAMENTO PESADO

Em fevereiro deste ano, o prefeito já há havia entregue à Guarda Municipal outro importante “reforço” material: o novo armamento pesado adquirido pela Prefeitura, cuja compra também fez parte do processo de modernização do equipamento da corporação iniciado ano passado pela atual gestão. Neste caso, o investimento da Prefeitura foi de R$ 125 mil, com recursos próprios.

O “pacote” inclui dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12, oito pistolas calibre 9mm com corpo em polímero e 7 mil munições dos calibres .40 e 9mm. As armas novas armas, já em utilização, são personalizadas a laser com o brasão do Município, a marca da GCM e o número de patrimônio de cada uma, dificultando seu extravio.

Segundo o comandante da Guarda, Luciel Carlos de Oliveira, todos os agentes passaram pelos treinamentos específicos de adaptação aos novos calibres, de 40 horas teóricas e 100 disparos “práticos” em estande, que os habilitou para os novos modelos.

Está em andamento também um processo para aquisição de um escudo balístico e de novos coletes balísticos para os guardas, e a compra de mais armamento deve ser anunciada em breve, na sequência deste processo de modernização do armamento.

“Nossos valorosos GCMs ainda utilizam as pistolas calibre 380 que têm 15 anos de uso, o que aumenta o risco de falha da arma. Estamos começando agora a substituição gradual pelos novos modelos 9mm, que trazem mais segurança para nossa população e também para o próprio agente de Segurança, que numa abordagem nunca sabe qual o tipo de arma que os bandidos têm. Isso traz maior sensação de segurança para nossos guardas, para o cidadão e para os empresários”, disse o prefeito Leitinho na ocasião.