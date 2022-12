Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encontraram uma criança que estava desaparecida. Os GMs Damaceno e Joyce encontraram a pequena Carolina (autista), de apenas 9 anos, no cruzamento da av São Paulo com rua Ribeirão Preto por volta das 19h30.

Abaixo segue relato feito pelas equipe da GM Santa Bárbara.

Foi irradiado pelo CICOMM que uma criança de nome Carolina com 9 anos de idade, trajando camiseta rosa e shots estampado e que a mesma é autista , que se encontrava pela Rua Goiânia e por volta das 18:30 não foi mais vista. De posse das informações as viaturas da GM SB passaram a realizar as buscas, logrando êxito em localizar a criança após uma hora de buscas. A mesma se encontrava correndo e brincando no cruzamento das vias. A criança foi conduzida de retorno ao pai que foi devidamente orientado.