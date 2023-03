Guarda recupera carro ‘semi depenado’ no Romano

Um carro ‘semi depenado’ foi recuperado por agentes

da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado na região do conjunto Roberto Romano. Os GMs chegaram até o ‘mini’ cemitério de carros após denúncia. O GM Classic preto tinha placa de Americana.

A queixa era de furto desde o último dia 12 (domingo). A denúncia apontava que o carro estaria abandonado em meio ao canavial atrás do bairro C. H. Roberto Romano.

Abaixo a descrição feita pelos GMs.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 04

.🚨GCM José

.🚨GCM Villalon

.🚨GCM Siloni

.📍DATA: 17 de Março de 2023

.📍HORA: 19:50

.📍LOCAL: Canavial atrás do bairro C. H. Roberto Romano, Área verde

🛑 Auto Localizado

Esta equipe tática recebeu informações que o veículo GM/ Classic 04 preto de Americana, placas DFK-6639, este com queixa de furto desde o dia 12 deste mesmo mês, estaria abandonado em meio ao canivial atrás do bairro C. H. Roberto Romano. Sendo assim a equipe deslocou-se a área citada e passou a efetuar o patrulhamento, logrando êxito em localizar o automóvel parcialmente desmanchado. Veículo apresentado no plantão policial, sendo logo após devolvido a vítima.

A vítima ficou extremamente agradecida, uma vez que o automóvel não possuía seguro.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento