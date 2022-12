Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conseguiram encontrar um carro cujo motorista fugiu de acidente um dia depois do choque. O motorista havia fugido da batida, que deixou um motociclista ferido. O time de Apoio Tático 🚨 Inspetor Sandrin e 🚨 GMs Ferreira 🚨 Reis 🚨 Pereira (Est.) esteve na ação às 17:30 na rua Ver. José Mário da Silva 132 bairro Ângelo Giubina.

Abaixo o relatório dos GMs

Esta equipe tática após receber denuncia através do setor de monitoramento da GCM que o veículo Fox EBx 4x2x na cor prata teria se envolvido em um acidente de trânsito em data anterior com uma motocicleta e se evadido do local sem prestar socorro.

Diante das informações está equipe logrou êxito em localizar o referido veículo estacionado em uma garagem com avarias na lataria, foi então feito contato pelo local onde a esposa do proprietário informou que seu marido se encontrava trabalhando e não sabia dizer sobre o ocorrido, foi feito contato com a pessoa de C.D.S.M que relatou ser o condutor do veículo e não teria parado devido o licenciamento do veículo se encontrar vencido, diante dos fatos o veículo foi recolhido ao plantão policial para posteriormente passar por perícia e o condutor foi orientado a comparecer em data posterior a delegacia do município para prestar esclarecimento dos fatos.