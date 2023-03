Guarda vai atrás de rapaz de 17. Aprontou muito

Guarda x Menor de 17 em SB

A noite de domingo não foi muito feliz para a família de um adolescente de 17 anos de Santa Bárbara d’Oeste. É que agentes da Guarda Municipal da cidade foram atrás dele para fazer sua apreensão. O caso aconteceu por volta das 20h30 no bairro Vista Alegre. Havia uma mandato de busca e apreensão contra o rapaz.

Os GMs narraram que ele resistiu à detenção, mas acabou mesmo assim sendo levado. Ele passaria a noite no presídio de Sumaré para posterior decisão da Justiça.

Abaixo a descrição da ação feita pelo GMs.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Reis

DATA: 26 de fevereiro 2023

HORA: 20h30min

LOCAL: Rua da Benignidade n°99, Vista Alegre.



CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

. Síntese:

Esta equipe de Apoio Tático tomou ciência de de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara D’Oeste da comarca de Santa Bárbara D’Oeste em desfavor do adolescente G.V.F.V de 17 anos.

E durante patrulhamento preventivo pelo bairro vista alegre deparamos com o adolescente em questão que foi abordado, e em busca pessoal nada de ilícito localizado. Quando informado do mandado em seu desfavor tentou oferecer resistência porém foi contido de pronto, sendo seu genitor informado e após apresentado junto ao plantão policial onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão,e o adolescente conduzido para cadeia de Sumaré permanecendo a disposição da justiça.