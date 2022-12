A GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa realizou na noite da última terça-feira (6/12) a apreensão de 7 “tijolos” de maconha e mais algumas porções menores da droga de origem vegetal, pesando 2,4 kg no total, dentro de um carro modelo GM Classic de cor prata. A apreensão aconteceu na Rua Azil Martins, no Jardim Santa Rosa. Em patrulhamento pela Rua Azil Martins, a equipe da viatura 22 da GCM visualizou o veículo parado ao lado de uma viela próxima ao número 354. Assim que os policiais se aproximaram do veículo, um homem abriu a porta do motorista e correu por uma viela sentido Avenida Carlos Botelho.

Nesse momento, um dos guardas da equipe desembarcou e ficou ao lado do veículo, enquanto outros dois saíram da viatura e deram a volta na quadra, cercando o indivíduo e o detendo no cruzamento da Avenida Carlos Botelho com a Rua Carlos Pinto de Camargo. Com o suspeito, que tem 19 anos e é morador do Jardim Alvorada, nada de ilícito foi encontrado. A equipe então retornou até o veículo, onde sobre o banco do motorista foi localizada uma sacola contendo em seu interior os 7 “tijolos” (drogas prensadas) de maconha e mais algumas porções menores, pesando 2.347 gramas no total.

O indivíduo admitiu que o entorpecente era de sua propriedade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi apresentado pelos agentes municipais no Plantão da Delegacia do Município (que atende temporariamente na Rua Rio Branco), onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante, permanecendo o indivíduo preso e à disposição da Justiça para sua audiência de custódia.