A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conta a partir desta semana com 3 novas viaturas Zero KM. Os veículos do modelo Renault Duster reforçam a estrutura da corporação, que recentemente recebeu o investimento de mais de R$ 3 milhões entre equipamentos e ampliação do efetivo.

Entre as aquisições recentes e que estão com processo em andamento estão 8 novas viaturas Zero KM, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 3 fuzis (556), 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo. Há ainda a ampliação do sistema de videomonitoramento, com 226 câmeras instaladas pelo Município, e a contratação de 38 novos guardas municipais.

“Realizamos um importante investimento na Segurança Pública, com a aquisição de equipamentos e a ampliação da estrutura da Guarda Civil Municipal. Tudo isso vai ao encontro do momento que Santa Bárbara d’Oeste vive, de protagonismo e pronta para o futuro”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.