O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre o funcionamento da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

No requerimento, o parlamentar afirma que é frequentemente procurado por cidadãos que questionam sobre o funcionamento da unidade, que atende pacientes em tratamento contra o câncer. A Unacon funciona por meio de convênio da prefeitura com o governo do estado, que disponibiliza R$ 5,5 milhões anuais para o custeio do serviço.

“Estamos solicitando as informações para acompanhamento e fiscalização”, resume Gualter. Através do requerimento, o vereador pede o valor das despesas da Unacon até o momento, por mês, assim como o valor mensal de todas as receitas obtidas, descrevendo a fonte, desde o início do funcionamento da unidade.

Gualter também pede informações da quantidade de pacientes atendidos mensalmente, por cidade, desde o início do funcionamento da unidade. Além disso, quantos pacientes de Americana estão sendo atendidos em outras cidades e a despesa do município para transportá-los.

O parlamentar ainda requer dados sobre a quantidade de pacientes que aguardam atendimento e a lista de medicamentos utilizados na quimioterapia. Por fim, questiona se o elevador que liga a estrutura física da Unacon ao Pronto Socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” está em funcionamento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para a próxima quinta-feira (24). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.