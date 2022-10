O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre a logística necessária aos pacientes que terminam as fases do tratamento nas clínicas de fisioterapia da rede municipal de saúde. De acordo com o vereador, o objetivo é tirar dúvidas de usuários que procuram diariamente o legislativo. “Os pacientes questionam o que é necessário fazer para prorrogarem o tratamento pela rede municipal de saúde”, explica.

Através do requerimento, Gualter Amado quer saber sobre a logística para a prorrogação dos tratamentos, quais as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que estão habilitadas para o atendimento e se existe estudo para melhorar o serviço, uma vez que são pacientes com mobilidade reduzida. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para esta quinta-feira (20). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.