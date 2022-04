O vereador Gualter Amado (Republicanos) realizou na manhã da sexta-feira (8) uma fiscalização dos serviços desempenhados pela SOU Americana, empresa que opera o sistema de transporte coletivo de Americana, no Terminal Metropolitano do município. Com base no resultado da ação, o parlamentar elaborou ofício direcionado ao comando do 19º Batalhão da Polícia Militar (PM) questionando a forma como tem sido feita a fiscalização dos veículos que operam o transporte escolar e de passageiros.

Entre as irregularidades mencionadas pelo vereador estão problemas com o número de ônibus e de linhas, os horários, a acessibilidade de deficientes, as condições dos veículos (como pneus em mau estado de conservação) e estacionamento de forma irregular.

“Realizamos a fiscalização entre seis e oito horas da manhã e constatamos veículos em mau estado de conservação, com pneus desgastados, colocando em risco a segurança dos motoristas e passageiros. Em especial, o veículo ônibus de número 1540, com placas LRZ8C21, que opera no transporte público coletivo, que circulava com os pneus em condições precárias”, apontou Gualter.

No ofício elaborado pelo parlamentar são questionadas a forma e a periodicidade com que é feita a fiscalização do transporte coletivo pela PM. No mesmo documento, Gualter solicita documentos referentes à fiscalização mais recente realizada.