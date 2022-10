O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo que prefeitura de Americana forneça feijão na merenda escolar. No documento, Gualter relata que em visita recente ao Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) “Professor Milton Santos” para fiscalizar as dependências da unidade, soube da solicitação dos alunos para a inclusão de feijão nas refeições servidas. Segundo o parlamentar, as servidoras da escola afirmaram que os estudantes ficam gratos quando é possível oferecer o alimento, que chega por meio de doações.

“O feijão na merenda escolar é um alimento que proporcionará nutrientes essenciais como proteínas, ferro, cálcio, vitaminas, carboidratos e fibras. Outro ponto importante é o fato já conhecido que a merenda escolar é um reforço significativo na alimentação de muitos estudantes em condições de vulnerabilidade ou, até mesmo, o único acesso a uma refeição diária de qualidade”, destaca.

O vereador solicita na indicação que sejam tomadas providências do setor competente para realizar estudos e os trabalhos necessários para ofertar o feijão pelo menos uma vez por semana no cardápio da merenda escolar.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (13) e será encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.