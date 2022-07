O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre as escalas de atendimento das unidades básicas de saúde do município.

No documento o parlamentar informa que, após acompanhar os anúncios de entrega de unidades de saúde reinauguradas, irá realizar durante o recesso parlamentar uma série de visitas de fiscalização em todas as unidades, tendo em vista que durante o período das obras os atendimentos foram deslocados.

“Diante dessa vistoria, necessitamos da escala de trabalho dos profissionais e dos atendimentos realizados com a finalidade de comparar e fiscalizar a demanda”, aponta.

No requerimento, Gualter pede relação de agendamentos e atendimentos realizados nos últimos dois meses em cada unidade de saúde, separados por especialidade médica. Pede, ainda, cópia das escalas médicas do mesmo período, identificando o horário de entrada e de saída; espelho ponto do mesmo período e, nos casos de profissional que utiliza outro meio de comprovação de cumprimento de jornada, pede cópia dos documentos comprobatórios.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na próxima sessão ordinária, que acontece no dia 04 de agosto.