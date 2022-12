O vereador de Americana Gualter Amado (Repulicanos) foi agredido em frente ao Tiro de Guerra de Americana neste final de semana por algumas pessoas que se manifestam no local contra o resultado das eleições que colocou Lula (PT) como presidente do Brasil.

De acordo com o vereador, após um vídeo convidando os parlamentares a irem até o local e convite de alguns amigos que estão se manifestando, ele resolveu ir até o local. O convite em vídeo se deu após a vereadora professora Juliana (PT) protocolar um requerimento solicitando informações à prefeitura municipal sobre o fechamento da rua em frente ao TG para que os manifestantes permanecessem ali.

Ao chegar, segundo ele, foi bem recebido por amigos, conheceu a cozinha instalada no local, cantou o hino nacional e rezou o Pai Nosso. Após essas atividades, Gualter afirmou ao NM que começou a ser empurrado por algumas pessoas presentes, que gritavam a palavra “traidor”.

“Cheguei lá e encontrei vários amigos, vários amigos vieram conversar comigo. Eles entenderam o que eu quis dizer sobre o requerimento, que ele tem poder apenas de informação e não de tirá-los de lá. O pessoal da cozinha me chamou lá, conheci a cozinha. Só que ai eu voltei pra cantar o hino, cantei o hino, rezei junto com eles, ai um grupo atrás de mim começou a gritar traidor e de repente eu levei um empurrão por trás, depois levei outro, comecei a ser agredido”, disse o vereador.

Gualter disse que, após o episódio, uma das organizadoras pegou o microfone e pediu para não ter agressão. “Ela viu que eu estava sendo agredido”, disse. Segundo o relato de Gualter, a mulher ainda afirmou que no local haviam famílias e crianças e que as pessoas que estivessem ali querendo briga era para se retirarem.

Diante da situação, Gualter disse que foi embora. “É triste, me decepcionou demais, porque a gente sabe que tem muita gente boa, eu tenho muitos amigos ali. Eu não sou contra a manifestação, muito pelo contrário. No começo eles até me pediram ajuda e eu auxiliei. O que não pode é deixar meia dúzia de pessoas fazer com que o grupo todo perca a credibilidade”, concluiu.

Na manhã desta segunda-feira, os vereadores se reuniram para tratar do assunto. Ficou acertado que nesta terça-feira terá uma reunião entre os parlamentares e os organizadores da manifestação.