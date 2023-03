Gualter critica ações do governo Omar na votação das contas

O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) criticou ações do governo do ex-prefeito Omar Najar (MDB) durante a votação das contas da prefeitura de Americana do ano de 2019. As contas de Omar receberam parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado.

Gualter não se manifestou durante a discussão do parecer, mas pediu “justificativa de voto” após a votação. Em sua fala, Gualter afirmou que votou favoravelmente ao parecer do Tribunal por ser sua linha de trabalho. “Sempre sigo os pareceres técnicos do Tribunal de Contas”, disse.

Continuando sua justificativa, Gualter levantou duas ações do ex-prefeito que fazem parte dos apontamentos do Tribunal. “Eu quero lembrar aqui dois apontamentos do Tribunal de Contas e que eu fiz parte desses apontamentos, que foi o uso de R$20 milhões do DAE que interferiu no superávit da prefeitura e os vários contratos emergenciais no transporte coletivo”, disse. Imediatamente, Gualter foi interrompido pelo vereador Juninho Dias (MDB), que pediu questão de ordem.

