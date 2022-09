O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações da prefeitura sobre consumo e valores gastos com energia elétrica.

“Tendo em vista o alto consumo de energia elétrica no município de Americana, conforme os dados referentes ao ano de 2021 divulgados no Anuário Energético do Estado de São Paulo, e considerando as diversas alternativas tecnológicas de consumo energético já disponíveis, solicitamos informações referentes aos gastos da administração pública com energia elétrica, objetivando estudos e alternativas para economia do dinheiro público”, aponta no documento.

Gualter pede no requerimento que a prefeitura envie relação de despesas com energia elétrica dos órgãos públicos municipais, separando por unidade e secretaria. Pergunta, ainda, se atualmente a administração pública utiliza alguma tecnologia para a redução de gastos com energia elétrica.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (22). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.