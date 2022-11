O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre o novo tomógrafo em funcionamento no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. No documento, o parlamentar lembra que a prefeitura de Americana entregou o equipamento ao hospital no início do mês de agosto, intermediado por verba federal junto à secretaria estadual da Saúde. Segundo informações, o tomógrafo de última geração iria proporcionar exames de melhor qualidade, além de reduzir o tempo do procedimento, garantindo maior oferta aos usuários da rede municipal.

Gualter destaca que recebe reclamações com frequência em seu gabinete sobre a demora na rede pública de saúde para a realização de exames de tomografia, que fornece imagens de alta resolução que auxiliam no diagnóstico médico.

“De acordo com matéria divulgada na época, o hospital realizava em torno de 630 tomografias mensais, sendo exames por demanda do próprio hospital, do Núcleo de Especialidades e das unidades básicas de saúde”, afirma o parlamentar.

No requerimento, o autor pergunta quantos exames foram realizados pelo tomógrafo desde a entrega e se o equipamento antigo continua em operação. Pede, ainda, informações sobre a demanda de tomografias atendida por cada tomógrafo – seja equipamentos antigos, terceirizados ou outros – nos últimos seis meses. Por fim, pergunta qual a demanda de exames na fila de espera atualmente.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para a próxima quinta-feira (10). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.