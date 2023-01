O vereador Gualter Amado (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre o tempo de espera para cirurgias eletivas na rede pública de saúde. No documento, o parlamentar destaca que em reunião realizada pelo Conselho Municipal de Saúde (ComSaúde) no mês de novembro foi mencionado o elevado número de reclamações registradas pela demora para agendamento das cirurgias eletivas de baixa complexidade, de responsabilidade do município, e de média e alta complexidade, de competência do governo estadual via Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

“De acordo com matéria veiculada na imprensa sobre o assunto, a secretaria de Saúde informou que as cirurgias eletivas estavam represadas há mais de cinco anos e foram retomadas em julho, quando 661 pacientes aguardavam na fila”, comenta Gualter.

No documento, o vereador pede cópia de relatório descritivo das cirurgias eletivas de baixa, média e alta complexidade realizadas nos anos de 2020, 2021 e 2022, detalhadas por quantidade e especialidade médica. Questiona, ainda, quantos pacientes aguardam atualmente na fila para a realização de cirurgias, nos três níveis de complexidade.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.