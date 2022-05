O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) colocou seu nome à disposição para ser secretário de saúde de Americana. A fala de Gualter foi durante a sessão da Câmara Municipal, na última quinta-feira.

Durante a discussão dos requerimentos, o vereador Pastor Miguel (Republicanos) falava sobre um documento de sua autoria que questiona a conduta de uma médica que atende no posto do bairro Cariobinha. Em seguida, Gualter usou a palavra para falar dos canais de comunicação com os setores de saúde da cidade, que vêm sendo motivo de questionamento dos parlamentares e reclamações de munícipes.

“Eu disse na semana passada que eu não tinha competência para assumir a secretaria de saúde, mas agora estou mudando de ideia, eu acho que não precisa ter muita competência pra ser secretário de saúde. Prefeito, coloco meu nome à disposição, se o senhor precisar de alguém pra fazer algum serviço decente na saúde, eu nome está à disposição”, disse o vereador.