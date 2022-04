O vereador de Americana Gualter Amado (Republicanos) afirmou, nesta segunda-feira, que será pré-candidato a deputado federal.

Em um vídeo divulgados nas redes sociais, Gualter afirma, ao lado do presidente estadual do Republicanos Sérgio Fontellas, que recebeu o convite do partido e que aceitou o desafio.

Na semana passada, Gualter “perdeu” a presidência do partido, que foi assumida por Ricardo Molina, que se declarou pré-candidato e deputado estadual.

“O Republicanos será um dos maiores partidos do país e para isso, com o apoio das executivas estadual e federal, trabalharemos unidos, teremos além de deputados, governadores e senadores, juntos somos mais fortes”, disse Gualter.