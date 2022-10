Vozes que se impõem para defender suas causas, seu povo, seus sentimentos. Vozes que vão além da fala e se expressam em um olhar, na cadência do corpo.

Entre o sopro e o movimento, entre o poder e a arte. Assim flutua o espetáculo Vozes, idealizado pela bailarina e coreógrafa Eliana Favarelli, que será apresentado nos próximos dias 22 e 23 de outubro, no Teatro Lulu Benencase, em Americana (SP).

Com 16 coreografias encenadas por cerca de 30 dançarinos, Vozes propõe uma reflexão sobre a importância da voz como a maior expressão do ser humano. O espetáculo conta ainda com a participação especial dos bailarinos Reginaldo Sama e Vinicius Ferreira e de integrantes do Laboratório de Dança de Santa Bárbara do Oeste, sob a direção de Fernanda Araújo.

“A primeira força é o choro. Todo mundo precisa da voz, tímida, imponente. É isso que vamos mostrar: a força da voz, aliada ao poder da expressão”, ressalta Eliana Favarelli.

Vozes

Ficha Técnica

Concepção e direção: Eliana Favarelli

Direção artística: Edinei Annanias e Fernanda Araújo

Coreografias: Eliana Favarelli, Fernanda Araújo, Edson Antunes, Arilton Assunção e Alex Brede

Serviço:

Vozes

22 e 23 de outubro de 2022

20h

Teatro Municipal Lulu Benencase

Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol – Americana

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (antecipado até 1 dia antes do evento)

À venda na bilheteria do teatro, na Twist Dança e pelo site Ingresso Digital https://ingressodigital.com/evento/6433,6434/Vozes